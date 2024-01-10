Давыдов об Иване Федотове: «Пока его не узнаю, уверенность исчезла. На месте прессы перестал бы вратаря ЦСКА тревожить, ему нужна тишина»

Теги ЦСКА Виталий Давыдов КХЛ Иван Федотов Хоккей

Виталий Давыдов высказался об игре вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

В 30 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний вратарь, вернувшийся в клуб после года в армии, отражает 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,25. 

– Главная проблема армейцев столицы – вратарская?

– Не хочу лезть в их внутренние дела. Команда летом сохранила и состав, и тренеров, плюс вернулся из армии вратарь Федотов. Трудно было предположить, что пойдет спад. Хотя в новом году ЦСКА вроде бы начал прибавлять.

– Два года назад Федотов был безусловно лучшим вратарем КХЛ. Что произошло?

– Надеюсь, что психологического надлома у Федотова после всех жизненных событий не произошло. Но пока его не узнаю, исчезла уверенность. Вроде бы в каких-то моментах матчей она возвращается, но потом опять следует ошибка, чаще всего в концовке – и все заново. 

На месте прессы перестал бы вратаря ЦСКА тревожить, ему нужна тишина, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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3 комментария
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На месте игрокам,противостоящим ЦСКА,посоветовал то же самое.)
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Ну если без шуток, то Иван немного прибавил в последних играх
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пока есть более "популярный" инфоповод в нашем хоккее Ивана может меньше беспокоить будут?
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