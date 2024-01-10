Давыдов об Иване Федотове: «Пока его не узнаю, уверенность исчезла. На месте прессы перестал бы вратаря ЦСКА тревожить, ему нужна тишина»

Виталий Давыдов высказался об игре вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

В 30 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний вратарь, вернувшийся в клуб после года в армии, отражает 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,25.

– Главная проблема армейцев столицы – вратарская?

– Не хочу лезть в их внутренние дела. Команда летом сохранила и состав, и тренеров, плюс вернулся из армии вратарь . Трудно было предположить, что пойдет спад. Хотя в новом году вроде бы начал прибавлять.

– Два года назад Федотов был безусловно лучшим вратарем КХЛ. Что произошло?

– Надеюсь, что психологического надлома у Федотова после всех жизненных событий не произошло. Но пока его не узнаю, исчезла уверенность. Вроде бы в каких-то моментах матчей она возвращается, но потом опять следует ошибка, чаще всего в концовке – и все заново.

На месте прессы перестал бы вратаря ЦСКА тревожить, ему нужна тишина, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.