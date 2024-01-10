Каменский об игре России и Словакии: «Люди начинают понимать, что спорт должен быть вне политики»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Словакии по хоккею Валерий Каменский КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский позитивно оценил идею Словакии сыграть с Россией.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны.

– Товарищеские матчи против словаков – это будет хороший шаг для нашего хоккея, находящегося в изоляции.

Люди начинают понимать, что спорт должен находиться вне политики. Конечно, для нас это возможность показать, на что мы способны.

– Как думаете, Международная федерация хоккея будет как‑то препятствовать таким товарищеским матчам?

– Мы всегда ждем какого‑то подвоха. Наверное, какое‑то давление со стороны ИИХФ будет, но все будет зависеть от сборной Словакии. Мы никогда никого не выгоняли и всегда готовы играть со всеми, – сказал олимпийский чемпион Каменский.

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