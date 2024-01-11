Защитник «Динамо» Готовец о Кубке Гагарина: «У нас хорошая и достойная команда для борьбы за трофей. Надо идти к цели мелкими шагами»

Кирилл Готовец считает, что московскому «Динамо» по силам выиграть Кубок Гагарина.

— За счет чего ваша команда пока проходит нынешний регулярный чемпионат без затяжных спадов, к которым даже предновогоднюю трехматчевую серию поражений с трудом отнесешь?

— Трудно сказать. Просто после проигрышей, наверное, делаем правильные выводы, работаем над ошибками. Но так и строятся хорошие команды, когда все правильно реагируют на неудачи, работают и стараются не затягивать эти серии поражений. Чем больше ты проигрываешь, тем сложнее потом выкарабкиваться из этих ситуаций.

— Со стороны кажется, что «Динамо» еще хорошо умеет плохие для себя по качеству матчи выигрывать, дожимая соперников в овертаймах или сериях буллитов.

— Я бы не сказал, что мы плохо играли в тех матчах. Просто проходных игр сейчас вообще нет. На нас все соперники очень серьезно настраиваются, потому что мы находимся вверху таблицы и показываем неплохой хоккей. Тут ничего удивительного. Но за счет характера и выполнения задания вытягиваем большинство из матчей.

— Принципиально закончить регулярку на первом месте?

— Задача — подняться как можно выше, чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-офф. Мы просто стараемся выигрывать как можно больше матчей. А исходя из того, где окажемся в конце регулярного чемпионата, и будем готовиться к плей-офф.

Разумеется, все мечтают о победе в Кубке Гагарина. Считаю, что у нас сейчас в «Динамо» хорошая и достойная команда для борьбы за трофей. Но слишком рано об этом думать. Нужно следовать процессу и идти от игры к игре, от раунда к раунду в плей-офф. Не думать о конечной цели, а идти к ней такими мелкими шагами, – сказал защитник « ».