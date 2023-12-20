Кудашов о шансах «Динамо» на Кубок Гагарина: «Мы обыграли всех. И проиграли всем. Все идут на равных»

Алексей Кудашов оценил перспективы «Динамо» в сезоне-2023/24.

– В этом сезоне результат для «Динамо» особенно важен?

– Результат важен всегда, но сейчас да, особенно. Я понимаю.

– Результат – выход в финал конференции?

– Я не раз говорил про результат. Радулов наконец донес в прошлом году правильную мысль. Какая разница, попал ты в плей-офф, не попал, вылетел в первом раунде или в финале? Кубок – один!

– Но готово ли «Динамо» сейчас к кубку?

– Мы обыграли всех. И проиграли всем. А назовите хотя бы одну команду, которая не так прошла половину чемпионата? Пока мы все идем на равных, – сказал тренер «Динамо».

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» идет на 2-м месте в таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче