Ротенберг про 4:0 с «Витязем»: «Хочу отметить высокий профессионализм игроков, судей. Все профессионально отработали»

Роман Ротенберг отметил профессионализм судей в матче с «Витязем» (4:0).

трижды реализовал большинство, в том числе забив победный гол в формате «5 на 3».

«Целостная игра, ребята молодцы, выполнили, что вчера тренировали. Очень важно тренироваться, когда есть возможность, потому что во многих матчах какие-то детали упускаем.

Сегодня выполнили установку, хочу отметить высокий уровень профессионализма всех, отработали на 100%. Это важная победа, готовимся к следующей игре.

Сегодня более ответственно отнеслись к моментам, помогали вратарю, не давали бросать. Фундамент побед – железобетонная оборона. Хорошо сыграли в обороне, засушили матч. Мы всегда отталкиваемся от того, как играем в обороне. В атаке реализовали свои моменты.

Понятно, можем играть лучше, есть над чем работать. Нет предела совершенству, но должны быть довольны этой победой. Хочу отметить высокий профессионализм игроков, судей – все сегодня профессионально отработали.

Каждая игра и победа дается очень тяжело, только потом и кровью можно выиграть. Но сегодня мы увидели структуру и выполнение игрового задания. Это говорит о том, что они ответственно отнеслись к игре. Надо отдать должное сопернику, они играют по той же системе, что играл «Авангард» Боба Хартли, когда выиграл Кубок Гагарина.

Это системная команда, с ними непросто играть. Важная для нас победа. Нам важно улучшать детали, сегодня все ребята, кто был на льду, ответственно отнеслись к каждой смене, играли на команду. Ловили шайбу на себя, жертвовали собой, не давали бросать, помогали вратарю», — сказал тренер СКА.