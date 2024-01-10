Гудачек о критике из-за игры в КХЛ: «Знаю врачей, учителей, юристов, работающих в России. Не хочу, чтобы потом в Словакии их увольняли. Наши родители боролись за демократию и свободу»

Юлиус Гудачек выступил с заявлением по поводу игры в КХЛ.

Чешский клуб «Кладно» ранее расторг контракт с вратарем, так как фанаты угрожали бойкотом из-за игры словака в КХЛ: «Не будем поддерживать человека, катавшегося с российским флагом».

«В связи с событиями последних дней и развернувшейся против меня кампании в медиа хочу внести ясность и опровергнуть ужасную ложь и ерунду. Делаю это главным образом ради семьи и детей, но и в отношении всех, кто очень легко может оказаться в подобной ситуации.

В нескольких интервью я рассказывал о личной жизни в России в качестве хоккеиста (вместе с сотнями других хоккеистов из Чехии, Словакии, Финляндии, Швеции, Канады и так далее).

К сожалению, я стал жертвой кампании, в которой такие люди, как Корейс или Радоса, вымещают на мне недовольство и разрушают жизни и карьеры нормальных хоккеистов под видом блюстителей ложной морали.

Если бы это был только я, я бы, наверное, махнул на это рукой. Я доказал, что умею играть в хоккей, что всегда борюсь за команду, на льду и за его пределами выкладываюсь на максимум и, прежде всего, уважаю принципы честной игры. В спорте и в жизни.

К сожалению, нападки на меня переросли из хоккейной среды на все общество и стали показателем того, как можно разрушить карьеру человека и, например, расторгнуть с ним контракт, даже если он его никак не нарушал. И это из-за надуманных обвинений и явной клеветы в медиа.

В 35 лет я могу справиться с ситуацией, но очевидно, как подобная ситуация могла бы отразиться на карьере 20-летнего. Время, когда людей увольняли с работы за надуманное мнение, не так уж и далеко, и возвращаться к нему я точно не хочу.

В 1989 году наши родители боролись за демократию, свободу слова, а также за свободу путешествовать, жить и работать в стране по своему усмотрению.

Я уважаю мнение других и очень хочу, чтобы ко всем относились с таким же уважением. В том числе к тем, у кого другое мнение по поводу выступлений в КХЛ или любой другой работы в России.

Я лично знаю многих людей, которые даже в нынешней ситуации работают в России – врачей, учителей, юристов и бизнесменов. Хотя они не подвергаются такому же линчеванию в медиа, как мы, хоккеисты, я был бы очень недоволен, если бы, например, врача, который лечит пациентов в России, уволили бы с работы, когда он через некоторое время вернулся бы в Словакию или куда-нибудь еще.

Потому что это то же самое, что уволить кого-то только из-за его расы, религии или ориентации. Это противоречит Хартии основных прав и свобод. В моем случае ситуация тем более абсурдна, ведь в 2022 году я поехал играть в Казахстан, в команду «Барыс».

Казахстан – независимое государство, Астана – его столица. Конечно, клуб играет в КХЛ против российских клубов. Однако речь идет о казахстанском клубе и моей жизни в Казахстане. Если это повод для публичного линчевания, то этот мир свернул куда-то не туда.

Поэтому я прошу журналистов, хоккейных экспертов, комментаторов и видных хоккейных деятелей внимательно относиться к тому, что они пишут и говорят, потому что это имеет огромное влияние. Слова часто ранят больше, чем физическое насилие. Используйте общественную власть, чтобы распространять позитивные вещи, а не распространять ненависть, ложь и клевету.

Изначально я хотел махнуть рукой на всю эту ситуацию в медиа и не тратить время на токсичных фанатиков. Но после того, как моя маленькая дочь пришла домой в слезах, я передумал и решил дать отпор. Как посредством этого публичного заявления, так и законными средствами.

Злу, клевете и обычной лжи и манипуляциям необходимо противостоять. И уверяю господина Радоса, что я жертвую заработанные деньги на благотворительные цели», – написал экс-вратарь «Барыса», «Спартака» и «Северстали» в соцсетях.