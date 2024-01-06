«Кладно» расторг контракт с Гудачеком. Фанаты угрожали клубу бойкотом из-за игры вратаря в КХЛ: «Не будем поддерживать человека, катавшегося с российским флагом»

«Кладно» расторг контракт с Юлиусом Гудачеком на фоне недовольства фанатов.

О том, что голкипер присоединится к чешской команде, было объявлено в среду. Уже в пятницу клуб опубликовал сообщение об уходе хоккеиста.

«Это решение было принято после рассмотрения всех аспектов, связанных с этим сотрудничеством. Впереди нас ждет самая важная часть сезона, и мы верим, что войдем в нее вместе с нашими болельщиками, партнерами и всеми, кто поддерживает наш клуб, как одна команда», – сказано в заявлении.

Как информирует iSport.cz, группа болельщиков объявила о том, что собирается бойкотировать домашние матчи из-за того, что раньше выступал в . В сезоне-2022/23 он представлял «Барыс», до этого поиграл за рижское «Динамо», «Спартак» и другие клубы.

«Мы не собираемся поддерживать человека, который катается с российским флагом и публично заявляет о желании заработать на соревновании, выступающем витриной для пропаганды боевых действий (формулировка изменена в целях соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru)», – говорится в заявлении объединения Haldaři.

Со статистикой выступлений Гудачека можно ознакомиться здесь.