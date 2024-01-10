Бедард перенес операцию после перелома челюсти. Он пропустит 6-8 недель и не сыграет в Матче звезд НХЛ

Коннор Бедард перенес операцию после перелома челюсти.

«Чикаго» сообщил, что 18-летний нападающий пропустит 6-8 недель.

Бедард, таким образом, не сыграет в Матче звезд , который пройдет 3 февраля.

набрал 33 (15+18) очков в 39 матчах дебютного сезона в НХЛ. Его подробная статистика – здесь.