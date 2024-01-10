Бедард перенес операцию после перелома челюсти. Он пропустит 6-8 недель и не сыграет в Матче звезд НХЛ
Коннор Бедард перенес операцию после перелома челюсти.
«Чикаго» сообщил, что 18-летний нападающий пропустит 6-8 недель.
Бедард, таким образом, не сыграет в Матче звезд НХЛ, который пройдет 3 февраля.
Бедард набрал 33 (15+18) очков в 39 матчах дебютного сезона в НХЛ. Его подробная статистика – здесь.
Колдер все. Ну и фиг с ним. Злее будет.
Ждём приезда Назара!
К сожалению такое бывает . Это хоккей , не балет
Не сторонник искать виноватых , хит был не грязный и не жесткий
Вспоминаю хит Овечкина на Ягре
Никто не говорил что грязно , про Каспера вообще молчу