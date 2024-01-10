Бедард перенес операцию после перелома челюсти. Он пропустит 6-8 недель и не сыграет в Матче звезд НХЛ

Теги травмы Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард перенес операцию после перелома челюсти.

«Чикаго» сообщил, что 18-летний нападающий пропустит 6-8 недель. 

Бедард, таким образом, не сыграет в Матче звезд НХЛ, который пройдет 3 февраля.

Бедард набрал 33 (15+18) очков в 39 матчах дебютного сезона в НХЛ. Его подробная статистика – здесь.

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7 комментариев
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Ответ Криптонит
Хит не тяжёлый был,а выбыл на 2 месяца 🙁
У него перелом челюсти как бэ... Причём тут тяжёлый-не тяжёлый хит?
+9
-1
+8
Здоровья Бэдсу!
Колдер все. Ну и фиг с ним. Злее будет.
Ждём приезда Назара!
+5
0
+5
Здоровья Коннору
К сожалению такое бывает . Это хоккей , не балет
Не сторонник искать виноватых , хит был не грязный и не жесткий
Вспоминаю хит Овечкина на Ягре
Никто не говорил что грязно , про Каспера вообще молчу
+3
0
+3
Здоровья и скорейшего восстановления!
+1
0
+1
Хит не тяжёлый был,а выбыл на 2 месяца 🙁
+3
-3
0
Ответ Криптонит
Хит не тяжёлый был,а выбыл на 2 месяца 🙁
Дженнер ровно на тот же срок вылетел с переломом, ему еслия не ошибаюсь Проворов броском сломал, ну кто то точно от синей зарядил, вроде Ваня был
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