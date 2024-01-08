Брэд Маршанд: «Кросби не получает того признания, которого заслуживает. Внимание уделяется молодым, но он лучший игрок НХЛ, если смотреть на детали»

Брэд Маршанд считает, что Сидни Кросби сейчас недооценивают.

«Я думаю, что он по-прежнему один из лучших в мире, но не получает того признания, которого заслуживает.

Большое внимание уделяется молодым ребятам, но если смотреть на детали, на игру на обоих концах площадки, то он лучший игрок в лиге, безусловно. Он и еще – два хороших парня из Новой Шотландии.

Кросби – не такой яркий, как некоторые из парней самого высокого класса. Играет четко, прямо и стремится к победам. Он знает, как добиваться успеха. Да, он не пытается обыграть кого-то один в один каждый раз, когда получает шайбу. Он ищет открытое пространство, свободного партнера.

В лигу приходит много ярких молодых парней, и вы можете видеть, что тому же уделяется больше внимания, чем Кросби. Бедард – чертовски хороший игрок для своего возраста, но Сид – один из лучших в истории.

Понятно, что лига пытается развивать игру, использует молодые имена для этого. Кросби тоже пользуется этим – как источником энергии, он хочет доказать, что люди неправы. Мы это видим», – сказал форвард «Бостона».

Летом Маршанд тренируется с капитаном «Питтсбурга» в Новой Шотландии. В 2016 году игроки вместе выступали за сборную Канады на победном Кубке мира и играли в одном звене.

В текущем сезоне 36-летний Кросби набрал 41 (22+19) очко в 38 играх при полезности «+14» и 61,0% выигранных вбрасываний.

Кросби набрал 1+2 с «Бостоном», забив победный гол при счете 5:5. Он на 7-м месте в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (173)