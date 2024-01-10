Зарплата Дыняка в следующем сезоне в «Ак Барсе» составит 25 млн рублей в год, в сезоне-2025/26 – 27 млн («СЭ»)
Стала известна зарплата Никиты Дыняка в «Ак Барсе» по новому контракту.
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста в следующем сезоне составит 25 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 – 27 млн.
Ранее Metaratings сообщал, что оклад 26-летнего нападающего по новому двухлетнему контракту с «Ак Барсом» в следующем сезоне составит 19 млн рублей.
В сезоне-2023/24 на счету Никиты 9 (3+6) очков в 40 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при показателе полезности «+7». Его статистика – здесь.