Билялетдинов о 2:4 от «Сибири»: «Сыграли не так, как должны. К Билялову претензий нет, он хорошо играл. Его ни в чем винить нельзя»

Теги Ак Барс Сибирь Зинэтула Билялетдинов КХЛ Вадим Шипачев Райли Барбер Евгений Свечников Тимур Билялов Амир Мифтахов Никита Дыняк Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Сибири» (2:4).

– В первую очередь хочу поздравить «Сибирь» с замечательной ареной. Это шикарный дворец, в нем приятно играть, мои поздравления. С игрой дела обстоят хуже, тяжело давать комментарий после такого матча. Мы сыграли не так, как должны играть.

– Показалось, что гол, пропущенный в большинстве, негативно повлиял на команду с точки зрения эмоций.

– К сожалению, у нас это не в первый раз. Проблема голов, пропущенных нами в большинстве, есть.

– С чем ее связываете?

– Бывают разные ситуации, здесь однозначно нельзя сказать. Но мы не должны пропускать, играя в большинстве.

– По ходу матча вы заменили вратаря.

– К Тимуру [Билялову] у меня претензий нет, он хорошо играл. Мне нужно было поменять его, чтобы [встряхнуть команду]. Может, стоило сделать это и пораньше, после второй шайбы. Его ни в чем винить нельзя.

– Не считаете, что после двух непростых выездных матчей ему стоило дать отдохнуть?

– Может быть, и так, да.

Евгений Свечников забросил четыре шайбы в двух матчах. Не заслужил повышения в звене или ему проще найти взаимопонимание с игроками-работягами?

– Проще или не проще: он играет в этом звене, забивает. Зачем что-то придумывать?

– Дать ему больше игрового времени?

– У него достаточно игрового времени. Играет в большинстве, равных составах.

– С чем связано малое количество игрового времени у Никиты Дыняка?

– Дали ему возможность отдохнуть после сборной, сегодня его задействовали в небольшом объеме.

Вадим Шипачев не забивает уже шесть матчей, за это время отдал только одну передачу. С чем связываете такой спад?

– Лучше спросите у Вадима. Наверное, есть какие-то причины, но такие вопросы стоит адресовывать самим игрокам. Я хочу, чтобы он забивал.

– Амир Мифтахов не играл за команду с сентября. В каком состоянии он вернулся на лед?

– Он полноценно готов, по сегодняшнему матчу был вопрос ставить его или нет. Дали возможность сыграть Тимуру, но в процессе игры его поменяли.

– В третьем периоде Райли Барбер провел всего одну смену. С чем это связано?

– Мы дали возможность поиграть Никите Дыняку, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

«Ак Барс» проиграл 4 из 5 последних матчей

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5 комментариев
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Почему не ставят Жафярова, чем он хуже тех кто сегодня играл или в предыдущем матче.
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