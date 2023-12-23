Билялетдинов о 2:4 от «Сибири»: «Сыграли не так, как должны. К Билялову претензий нет, он хорошо играл. Его ни в чем винить нельзя»

Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Сибири» (2:4).

– В первую очередь хочу поздравить « » с замечательной ареной. Это шикарный дворец, в нем приятно играть, мои поздравления. С игрой дела обстоят хуже, тяжело давать комментарий после такого матча. Мы сыграли не так, как должны играть.

– Показалось, что гол, пропущенный в большинстве, негативно повлиял на команду с точки зрения эмоций.

– К сожалению, у нас это не в первый раз. Проблема голов, пропущенных нами в большинстве, есть.

– С чем ее связываете?

– Бывают разные ситуации, здесь однозначно нельзя сказать. Но мы не должны пропускать, играя в большинстве.

– По ходу матча вы заменили вратаря.

– К Тимуру [ ] у меня претензий нет, он хорошо играл. Мне нужно было поменять его, чтобы [встряхнуть команду]. Может, стоило сделать это и пораньше, после второй шайбы. Его ни в чем винить нельзя.

– Не считаете, что после двух непростых выездных матчей ему стоило дать отдохнуть?

– Может быть, и так, да.

– забросил четыре шайбы в двух матчах. Не заслужил повышения в звене или ему проще найти взаимопонимание с игроками-работягами?

– Проще или не проще: он играет в этом звене, забивает. Зачем что-то придумывать?

– Дать ему больше игрового времени?

– У него достаточно игрового времени. Играет в большинстве, равных составах.

– С чем связано малое количество игрового времени у ?

– Дали ему возможность отдохнуть после сборной, сегодня его задействовали в небольшом объеме.

– не забивает уже шесть матчей, за это время отдал только одну передачу. С чем связываете такой спад?

– Лучше спросите у Вадима. Наверное, есть какие-то причины, но такие вопросы стоит адресовывать самим игрокам. Я хочу, чтобы он забивал.

– Амир Мифтахов не играл за команду с сентября. В каком состоянии он вернулся на лед?

– Он полноценно готов, по сегодняшнему матчу был вопрос ставить его или нет. Дали возможность сыграть Тимуру, но в процессе игры его поменяли.

– В третьем периоде Райли Барбер провел всего одну смену. С чем это связано?

– Мы дали возможность поиграть Никите Дыняку, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

«Ак Барс» проиграл 4 из 5 последних матчей