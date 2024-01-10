Разин про «Слово пацана»: «Самый правдивый сериал. Прекрасно помню те времена, так и было на самом деле»

Андрей Разин высказался о сериале «Слово пацана».

– Я считаю, что это самый правдивый сериал. Я прекрасно помню те времена. Так и было на самом деле.

– В Тольятти в том числе?

– Да. Это было во многих городах. Просто я был отгорожен от всех этих событий, потому что у меня на первом месте стоял спорт, – сказал главный тренер магнитогорского «Металлурга».

Ранее Разин в беседе с Metaratings.ru заявил о традиционной задаче клуба выиграть Кубок Гагарина, а также высказался о совместной работе со спортивным директором команды Сергеем Гомоляко и рассказал о роли экс-форварда Сергея Мозякина в тренерском штабе «Магнитки».