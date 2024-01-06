«На «Плюшках» сидело унылое говно с модельным ##########. Кащей на вью включил кухонного философа и знатно навалил кринжатины». Сибскана об актерах «Слова пацана»

Андрей Сибскана раскритиковал поведение актеров из «Слова пацана».

«На актеров «Слова пацана» неожиданно свалилась слава и они оказались к ней не готовы. В жизни это дефолтные, скучные персонажи. На их хайпе сейчас пытаются выезжать различные паразиты, поэтому отследить этот позор несложно, ведь он сам лавиной падает в рекомендации.

Изнасилованная ######## (звездючка) спешно набивает аккаунты соцсетей, вымаливая подписки и эксплуатируя образ из фильма. При этом, естественно, рекламируя всякую ##### (фигню) по типу магов/астрологов/прочих ######### (накольщиков).

На «Плюшках» сидело унылое говно с модельным ########## (хлебальником). Да, доброе, улыбчивое, но скучное унылое говно. Обиженный на жизнь и несправедливость Кащей на вью включил кухонного философа и знатно навалил кринжатины.

Очевидно, что получить хайп и уметь быть звездой – это разные вещи, но как будто от профартистов ждешь органического умения находится в медиапространстве. Это же не спортсмены, которые в основном туговатые и с ограниченным кругозором», – заявил капитан «Амкала».