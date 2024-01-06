«На «Плюшках» сидело унылое говно с модельным ##########. Кащей на вью включил кухонного философа и знатно навалил кринжатины». Сибскана об актерах «Слова пацана»

Теги Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Слово пацана Медиафутбол

Андрей Сибскана раскритиковал поведение актеров из «Слова пацана».

«На актеров «Слова пацана» неожиданно свалилась слава и они оказались к ней не готовы. В жизни это дефолтные, скучные персонажи. На их хайпе сейчас пытаются выезжать различные паразиты, поэтому отследить этот позор несложно, ведь он сам лавиной падает в рекомендации.

Изнасилованная ######## (звездючка) спешно набивает аккаунты соцсетей, вымаливая подписки и эксплуатируя образ из фильма. При этом, естественно, рекламируя всякую ##### (фигню) по типу магов/астрологов/прочих ######### (накольщиков).

На «Плюшках» сидело унылое говно с модельным ########## (хлебальником). Да, доброе, улыбчивое, но скучное унылое говно. Обиженный на жизнь и несправедливость Кащей на вью включил кухонного философа и знатно навалил кринжатины.

Очевидно, что получить хайп и уметь быть звездой – это разные вещи, но как будто от профартистов ждешь органического умения находится в медиапространстве. Это же не спортсмены, которые в основном туговатые и с ограниченным кругозором», – заявил капитан «Амкала».

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3 комментария
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неплохой высер от недофутболиста
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А его подельники по медиафутболу разве лучше?
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Ответ Назар Игорь
А его подельники по медиафутболу разве лучше?
Утром проснутся истинные фанаты медийки и пояснят тебе, что это новый уровень)
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