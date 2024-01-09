Тактаров – о «Слове пацана»: «На безголовых это повлияет, на адекватных – нет»

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров оценил сериал «Слово пацана».

«Жора Крыжовников – второй человек из моего города (Саров, Нижегородская обл. – примечание Sports.ru), кто делает очень качественные работы в кинематографе. Хотя я его помню как Андрея, который жил на Силкина, 7, – это метров 500 от моего дома. Рядом с ним жил мой товарищ по команде.

Наш район бандитизмом не отличался, но из благополучных мест обычно и вырастают режиссеры, которые снимают такие фильмы, потому что они не переживают заново какие‑то сложные моменты детства. Я бы вот про какие‑то вещи даже не стал бы разговаривать и не хотел бы пройти это снова. А он этого не видел и, наверное, поэтому взялся за такую тему. Здесь есть добротный сценарий, и видно, что у режиссера есть талант.

Оказывает ли сериал дурное влияние? На безголовых это, конечно, повлияет. На адекватных людей, разумеется, нет. Как Владимир Жириновский говорил: «Я смотрел, как все играли в футбол и дрались на улицах, но сам учился, поэтому я здесь, а большинства из них уже нет». Тут за основу взята Казань, вроде даже были выведены какие‑то люди, которые реально там жили, но то же самое, если не хуже, было, например, в Дзержинске.

Это город в Нижегородской области, я там был на сборах. Такое место: с юга дует аммиак, с другой стороны – бензиновый выхлоп. Страшный город был в 80-е. И там в каждом дворе ты должен был «бегать». То есть драться толпа на толпу с другими районами с монтажками, со штакетником. И у них это было бессмысленно и беспощадно. В сериале они хотя бы как‑то зарабатывать пытаются, заниматься чем‑то, а там нет», – заявил Олег Тактаров.

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