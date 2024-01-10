Вячеслав Фетисов: «Если Словакия сыграет с нами, то их тоже отстранят. Не уверен, что кто-то потом будет согласен с нами играть»

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Вячеслав Фетисов не верит, что игры между Россией и Словакией состоятся.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны.

«Если сборная Словакии сыграет с нами, то их тоже отстранят. Эти матчи – шаг к нормализации отношений только со словаками, не с кем‑то еще.

Я вот не уверен, что какие‑то сборные потом будут согласны с нами сыграть. Не факт, что словаки с нами эти товарищеские матчи вообще сыграют.

Я к этой новости отношусь положительно с точки зрения сборной Словакии, все остальное никакого значения не имеет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

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