Ткачев о предматчевых шоу: «Трактор» в этом плане лучший в КХЛ. Сейчас в тренде «Слово пацана», можно оттуда какую-то сценку обыграть»

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев высказался о предматчевых шоу клуба.

«Уверен, наш отдел маркетинга что-то придумает [перед следующей игрой с «Автомобилистом»]. Ребята проделывают фантастическую работу. Не зря в Челябинске всегда аншлаги, часть предматчевого шоу привлекает болельщиков.

Я считаю, в этом плане «Трактор» лучший в лиге. Сейчас в тренде «Слово пацана» (смеется), можно оттуда какую-то сценку придумать и обыграть.

Все бы хотели увидеть что-то подобное», – сказал форвард «Трактора» Владимир Ткачев.

Напомним, 19 декабря на разминку перед матчем «Автомобилист» – «Трактор» тренеры клубов вышли в костюмах из фильма «Брат 2».