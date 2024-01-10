Мэттью Ткачак с 3+1, Марнер с 2+2 и Хеллибак с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Мэттью Ткачак, Митч Марнер и Коннор Хеллибак – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Виннипега» с шатаутом в матче против «Коламбуса» (5:0). Матч на ноль стал для американца 2-м в сезоне, победа – 21-й (по этому показателю он занимает 2-е место в лиге).

Вторая звезда – форвард « » с 4 (2+2) очками в матче против «Сан-Хосе» (7:1). Он вышел на 7-е место среди лучших бомбардиров в истории «Лифс».

Первая звезда – форвард «Флориды» с 4 (3+1) очками в матче против «Сент-Луиса» (5:1). Он забросил 3 шайбы подряд в 3-м периоде.