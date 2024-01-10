Мэттью Ткачак набрал 3+1 с «Сент-Луисом», сделав хет-трик в 3-м периоде. Матч с 4 очками – 2-й подряд

Теги Флорида Сент-Луис НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак набрал 3+1 с «Сент-Луисом».

Нападающий забросил 3 шайбы подряд в третьем периоде и был признан первой звездой матча с «Блюз» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ

26-летний американец набрал 4 очка во втором матче подряд – в игре с «Колорадо» (8:4) он записал в актив гол и 3 результативные передачи. 

Всего в сезоне у Ткачака 38 (11+27) очков в 40 играх. Сегодняшний хет-трик стал для него 5-м в регулярках за карьеру. Еще один он сделал в плей-офф.

1 комментарий
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вернул форму монстр😎😎
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