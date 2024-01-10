Хеллибак 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 29 бросков «Коламбуса». У него 21 победа – 2-й показатель в НХЛ

Коннор Хеллибак сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков «Коламбуса».

Вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (5:0).

В активе 30-летнего американца 21 победа в 30 играх в этом сезоне (2-й результат в лиге, лидирует Александр Георгиев из «Колорадо» с 22).

делит 2-е место в текущей регулярке среди всех вратарей с 13 и более матчами по коэффициенту надежности (2,20). Такой же результат у Кэма Тэлбота из «Лос-Анджелеса», лидирует Эдин Хилл из «Вегаса» (1,93).

По проценту отраженных бросков (92,3%) – делит 3-е место. Такой же результат у Джо Даккора из «Сиэтла», лидирует Хилл (93,3%), на втором месте Чарли Линдгрен из «Вашингтона» (92,8%).