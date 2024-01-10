Нюландер лидирует на довыборах полевых игроков на Матч звезд НХЛ. Панарин – 8-й, хотя просил за него не голосовать

Вильям Нюландер лидирует на довыборах полевых игроков на Матч звезд НХЛ.

Первые 32 игрока, которые примут участие в звездном уик-энде в Торонто, были определены лигой.

В список были включены представители от каждого из 32 клубов НХЛ (некоторые игроки уже успели получить травмы и их участие в мероприятии под вопросом).

По итогам голосования болельщиков, которое будет проходить до 11 января, будут выбраны еще 12 хоккеистов – 4 вратаря и 8 полевых игроков.

На довыборах среди полевых игроков лидирует форвард « » с 744 900 голосами. Недавно швед подписал новый контракт с «Лифс» на 8 лет и 92 миллиона долларов (11,5 млн в среднем за сезон).

Второе место занимает защитник «Колорадо» Кэйл Макар (664 394), третье – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (567 917).

В топ-8 также входят форварды Элиас Петтерссон («Ванкувер», 518 168), Митч Марнер («Торонто», 457 900), Джей Ти Миллер («Ванкувер», 452 451), Брок Босер («Ванкувер», 383 954) и (« », 362 210).

При этом россиянин ранее просил не голосовать за него, так как отказался от участия в звезд в связи с предстоящим рождением второго ребенка.

Девятое место занимает форвард Микко Рантанен («Колорадо», 342 193). Россиян, за исключением Панарина, в топ-15 лидеров нет.

Отметим, что в этом сезоне изменен формат определения команд для турнира в формате «3 на 3» – будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов будут выбирать игроков вместе со знаменитостями.

Также изменен формат мастер-шоу – 12 игроков разыграют 1 миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.