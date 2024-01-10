Кокорев об 1:5 от «Динамо»: «У «Сочи» достаточно больных и травмированных, играли очень много молодых. Надеемся, будем расти» 

Дмитрий Кокорев оценил поражение от московского «Динамо» (1:5).

«Сочи» проиграл бело-голубым в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Знали, что нам сегодня противостоит самое сильное большинство. Перед игрой мы говорили о том, что нужно стараться играть без удалений. Как все видели, у нас это не получилось — « » реализовало первые четыре попытки из четырех. Играли с лидером Запада — у них хорошая команда.

У нас достаточно больных и травмированных, из-за этого играли очень много молодых. Кто-то сегодня проводил первую игру в КХЛ. Молодые ребята еще только смотрят этот уровень — им пока тяжело действовать, особенно против лидера. Будем надеяться, что будем расти, добавлять от игры к игре и исправлять ситуацию», – сказал главный тренер « ».