«Сочи» проиграл 14 матчей подряд. Клуб установил антирекорд КХЛ в прошлом сезоне – 21 поражение подряд
«Сочи» проиграл 14 матчей подряд в КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Динамо» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Южане не выигрывают с 26 ноября 2023 года, когда одержали победу над «Амуром» (5:2).
В прошлом сезоне клуб установил антирекорд КХЛ, проиграв 21 игру подряд.
«Сочи» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 50 матчах.
Клуб без традиций, созданный только для того, чтобы хоккейный дворец не простаивал, типа олимпийское наследие.