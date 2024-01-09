«Сочи» проиграл 14 матчей подряд. Клуб установил антирекорд КХЛ в прошлом сезоне – 21 поражение подряд

«Сочи» проиграл 14 матчей подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила « » (1:5) в матче Фонбет чемпионата .

Южане не выигрывают с 26 ноября 2023 года, когда одержали победу над «Амуром» (5:2).

В прошлом сезоне клуб установил антирекорд КХЛ, проиграв 21 игру подряд.

« » находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 50 матчах.