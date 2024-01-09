«Сочи» проиграл 14 матчей подряд. Клуб установил антирекорд КХЛ в прошлом сезоне – 21 поражение подряд

Теги КХЛ Дмитрий Кокорев Динамо Сочи Хоккей

«Сочи» проиграл 14 матчей подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Динамо» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Южане не выигрывают с 26 ноября 2023 года, когда одержали победу над «Амуром» (5:2).

В прошлом сезоне клуб установил антирекорд КХЛ, проиграв 21 игру подряд.

«Сочи» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 50 матчах.

8 комментариев
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Что хоккейный, что футбольный "Сочи" - искусственно созданные клубы, нужные непонятно кому и зачем...
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А так хорошо начинали , пока супер тренер не забрал Рандулича!
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В каждой уважающей себя лиге должен быть свой клуб с моря, вроде Сан-Хосе...
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Ответ Russ Ivan
В каждой уважающей себя лиге должен быть свой клуб с моря, вроде Сан-Хосе...
У Сочи даже форма почти как у Сан-Хосе, прям НХЛ у нас дома 😄
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Кандидат на переход в Вышку
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Сочи стремится к новым рекордам, молодцы.
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Скромный бюджет, нет глубины состава, лидера забрали, травмы игроков, да и летать из Сочи далеко.
Клуб без традиций, созданный только для того, чтобы хоккейный дворец не простаивал, типа олимпийское наследие.
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