Форвард «Витязя» Яровой о «Каролине»: «Не вижу смысла ехать в АХЛ. Еще в России ничего не доказал, чтобы ехать в Америку»

Теги Витязь Каролина НХЛ АХЛ КХЛ Шакир Мухамадуллин Александр Пашин Станислав Яровой Хоккей

Станислав Яровой высказался о том, что «Каролина» выбрала его на драфте НХЛ.

Хоккеиста выбрали под 126-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

– Рады были тому, что вас задрафтовала «Каролина»?

– Я еще в прошлом году надеялся, что меня задрафтуют. Со мной «Каролина» связывалась. Очень ждал тогда.

Не то, что я сильно расстроился, когда этого не случилось год назад... Многие и без драфта уезжают за океан. В этот раз уже не было такого волнения.

Я на рыбалке сидел, по телефону трансляцию посмотрел. Это очень приятно, конечно, но эмоции уже улеглись.

Я подписал контракт с «Витязем» на два года. Первоочередная задача сейчас – показать себя здесь. Не вижу смысла ехать в АХЛ.

Общался в Уфе с Сашей Пашиным. Он играл в системе «Каролины». Тяжело ему дался сезон. Сейчас он вернулся в систему «Спартака». С Шакиром Мухамадуллиным тоже разговаривал.

Я решил, что буду играть в России. Я еще тут ничего не доказал, чтобы ехать в Америку. Были бы у меня здесь какие-то проблемы... А так – играть дают, развиваться дают.

Почему бы здесь не закрепиться и не подняться на уровень выше? Опять же английский подтягивать надо. С легионерами нашими стараюсь практиковаться, – сказал 19-летний нападающий Станислав Яровой.

1 комментарий

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Зачем кому то что то доказывать в России после переезда в Америку с перспективой играть в НХЛ, такие шансы выпадают нечасто
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