Форвард «Витязя» Яровой о «Каролине»: «Не вижу смысла ехать в АХЛ. Еще в России ничего не доказал, чтобы ехать в Америку»

Станислав Яровой высказался о том, что «Каролина» выбрала его на драфте НХЛ.

Хоккеиста выбрали под 126-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

– Рады были тому, что вас задрафтовала « »?

– Я еще в прошлом году надеялся, что меня задрафтуют. Со мной «Каролина» связывалась. Очень ждал тогда.

Не то, что я сильно расстроился, когда этого не случилось год назад... Многие и без драфта уезжают за океан. В этот раз уже не было такого волнения.

Я на рыбалке сидел, по телефону трансляцию посмотрел. Это очень приятно, конечно, но эмоции уже улеглись.

Я подписал контракт с « » на два года. Первоочередная задача сейчас – показать себя здесь. Не вижу смысла ехать в .

Общался в Уфе с Сашей Пашиным. Он играл в системе «Каролины». Тяжело ему дался сезон. Сейчас он вернулся в систему «Спартака». С Шакиром Мухамадуллиным тоже разговаривал.

Я решил, что буду играть в России. Я еще тут ничего не доказал, чтобы ехать в Америку. Были бы у меня здесь какие-то проблемы... А так – играть дают, развиваться дают.

Почему бы здесь не закрепиться и не подняться на уровень выше? Опять же английский подтягивать надо. С легионерами нашими стараюсь практиковаться, – сказал 19-летний нападающий .