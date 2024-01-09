Маккиннон набирает очки в 22 домашних матчах подряд и приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров
Нэтан Маккиннон набирает очки в 22 домашних матчах подряд.
Нападающий «Колорадо» набрал ассистентский балл в игре с «Бостоном» (4:3 Б).
Таким образом, 28-летний канадец набирает очки во всех 22 домашних играх «Эвеланш» со старта сезона – у него 45 (16+29) баллов на этом отрезке.
Маккиннон находится в одной игре от повторения клубного рекорда по продолжительности результативной серии в домашних матчах, который принадлежит Джо Сакику.
Кроме того, Нэтан приблизился к Никите Кучерову в гонке бомбардиров – у него 66 (22+44) очков в 41 матче, у нападающего «Тампа-Бэй» – 67 (28+39) в 40 играх.