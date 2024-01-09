Маккиннон набирает очки в 22 домашних матчах подряд и приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров

Теги Бостон Тампа-Бэй Колорадо Джо Сакик НХЛ рекорды Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набирает очки в 22 домашних матчах подряд.

Нападающий «Колорадо» набрал ассистентский балл в игре с «Бостоном» (4:3 Б).

Таким образом, 28-летний канадец набирает очки во всех 22 домашних играх «Эвеланш» со старта сезона – у него 45 (16+29) баллов на этом отрезке.

Маккиннон находится в одной игре от повторения клубного рекорда по продолжительности результативной серии в домашних матчах, который принадлежит Джо Сакику.

Кроме того, Нэтан приблизился к Никите Кучерову в гонке бомбардиров – у него 66 (22+44) очков в 41 матче, у нападающего «Тампа-Бэй» – 67 (28+39) в 40 играх.

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1 комментарий
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Маккиннон и Кучеров приблизительно в одно и тоже время должны добраться до 1000 очков.
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