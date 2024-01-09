Маккиннон набирает очки в 22 домашних матчах подряд и приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров

Нэтан Маккиннон набирает очки в 22 домашних матчах подряд.

Нападающий « » набрал ассистентский балл в игре с « » (4:3 Б).

Таким образом, 28-летний канадец набирает очки во всех 22 домашних играх «Эвеланш» со старта сезона – у него 45 (16+29) баллов на этом отрезке.

находится в одной игре от повторения клубного рекорда по продолжительности результативной серии в домашних матчах, который принадлежит .

Кроме того, Нэтан приблизился к в гонке бомбардиров – у него 66 (22+44) очков в 41 матче, у нападающего «Тампа-Бэй» – 67 (28+39) в 40 играх.