Маккиннон – 5-й игрок в истории НХЛ с очками в 20 подряд домашних матчах со старта сезона. Он идет 2-м в гонке бомбардиров – 61 балл в 38 играх

Нэтан Маккиннон набрал 1+2 с «Айлендерс» и вошел в редкий список в истории НХЛ.

Форвард « » забросил победную шайбу, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (5:4 ОТ).

Канадец идет на 2-м месте в гонке бомбардиров с 61 (20+41) очком в 38 играх.

При этом он набрал очки во всех 20 домашних играх «Эвеланш» со старта сезона (43 балла на отрезке, 16+27).

Ранее такие серии в актив заносили только 4 игрока. Это Уэйн (1988/89, «Лос-Анджелес» – 40 игр, рекорд; 1983/84, «Эдмонтон» – 23, 1982/83, «Эдмонтон» – 20), (1974/75, «Бостон» – 25), (1973/74, «Бостон» – 23) и Берни Федерко (1983/84, «Сент-Луис» – 20).