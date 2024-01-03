Маккиннон – 5-й игрок в истории НХЛ с очками в 20 подряд домашних матчах со старта сезона. Он идет 2-м в гонке бомбардиров – 61 балл в 38 играх
Нэтан Маккиннон набрал 1+2 с «Айлендерс» и вошел в редкий список в истории НХЛ.
Форвард «Колорадо» забросил победную шайбу, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (5:4 ОТ).
Канадец идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 61 (20+41) очком в 38 играх.
При этом он набрал очки во всех 20 домашних играх «Эвеланш» со старта сезона (43 балла на отрезке, 16+27).
Ранее такие серии в актив заносили только 4 игрока. Это Уэйн Гретцки (1988/89, «Лос-Анджелес» – 40 игр, рекорд; 1983/84, «Эдмонтон» – 23, 1982/83, «Эдмонтон» – 20), Бобби Орр (1974/75, «Бостон» – 25), Фил Эспозито (1973/74, «Бостон» – 23) и Берни Федерко (1983/84, «Сент-Луис» – 20).
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