Маккиннон – 5-й игрок в истории НХЛ с очками в 20 подряд домашних матчах со старта сезона. Он идет 2-м в гонке бомбардиров – 61 балл в 38 играх

Теги рейтинги Колорадо Уэйн Гретцки НХЛ Фил Эспозито Бобби Орр Берни Федерко Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал 1+2 с «Айлендерс» и вошел в редкий список в истории НХЛ.

Форвард «Колорадо» забросил победную шайбу, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (5:4 ОТ). 

Канадец идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 61 (20+41) очком в 38 играх. 

При этом он набрал очки во всех 20 домашних играх «Эвеланш» со старта сезона (43 балла на отрезке, 16+27). 

Ранее такие серии в актив заносили только 4 игрока. Это Уэйн Гретцки (1988/89, «Лос-Анджелес» – 40 игр, рекорд; 1983/84, «Эдмонтон» – 23, 1982/83, «Эдмонтон» – 20), Бобби Орр (1974/75, «Бостон» – 25), Фил Эспозито (1973/74, «Бостон» – 23) и Берни Федерко (1983/84, «Сент-Луис» – 20). 

2 комментария
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Очень хорош сейчас , в огне
Куч убегает а 2 Мака догоняют
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Мак полностью отрабатывает свои деньги. Настоящий лидер Лавин.
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