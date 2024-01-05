Маккиннон с 2+1, Хорват с 2+1 и Кросби с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Айлендерс Колорадо Сидни Кросби НХЛ Нэтан Маккиннон Бо Хорват Хоккей

Нэтан Маккиннон, Бо Хорват и Сидни Кросби – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 3 (1+2) очками в матче с «Бостоном» (6:5). Он забил 90-й победный гол в карьере и вышел на 7-е место в истории лиги по числу матчей с 3+ очками за карьеру (173). 

Вторая звезда – форвард «Айлендерс» Бо Хорват с 3 (2+1) очками в матче с «Аризоной» (5:1). 

Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (5:4 ОТ). Он догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров и делит с ним лидерство – у обоих игроков по 64 очка в 39 играх. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий