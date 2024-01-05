Маккиннон с 2+1, Хорват с 2+1 и Кросби с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Нэтан Маккиннон, Бо Хорват и Сидни Кросби – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – капитан « » с 3 (1+2) очками в матче с «Бостоном» (6:5). Он забил 90-й победный гол в карьере и вышел на 7-е место в истории лиги по числу матчей с 3+ очками за карьеру (173).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Аризоной» (5:1).

Первая звезда – форвард « » Нэтан Маккиннон с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (5:4 ОТ). Он догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров и делит с ним лидерство – у обоих игроков по 64 очка в 39 играх.