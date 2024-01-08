Форвард «Чикаго» Блэкуэлл с 2+1, Шайфли с дублем и Карлсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Вашингтон Чикаго НХЛ Джон Карлсон Виннипег Марк Шайфли Колин Блэкуэлл Хоккей

Форвард «Чикаго» Колин Блэкуэлл стал 1-й звездой дня в НХЛ.

30-летний нападающий забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (4:3). 

Из-за многочисленных травм «Блэкхокс» заявили на игру 11 нападающих при 7 защитниках. 

В активе Блэкуэлла 5 (3+2) очков в 10 играх в этом сезоне. В 53 матчах за «Чикаго» в прошлом сезоне он набрал 10 (2+8) баллов. 

Второй звездой дня назван форвард «Виннипега» Марк Шайфли с дублем в ворота «Аризоны» (6:2).

Третьей – защитник «Вашингтона» Джон Карлсон с 2 (1+1) очками в матче против «Лос-Анджелеса» (4:3), включая победный гол на 60-й минуте. 

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