Форвард «Чикаго» Блэкуэлл с 2+1, Шайфли с дублем и Карлсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Форвард «Чикаго» Колин Блэкуэлл стал 1-й звездой дня в НХЛ.
30-летний нападающий забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (4:3).
Из-за многочисленных травм «Блэкхокс» заявили на игру 11 нападающих при 7 защитниках.
В активе Блэкуэлла 5 (3+2) очков в 10 играх в этом сезоне. В 53 матчах за «Чикаго» в прошлом сезоне он набрал 10 (2+8) баллов.
Второй звездой дня назван форвард «Виннипега» Марк Шайфли с дублем в ворота «Аризоны» (6:2).
Третьей – защитник «Вашингтона» Джон Карлсон с 2 (1+1) очками в матче против «Лос-Анджелеса» (4:3), включая победный гол на 60-й минуте.