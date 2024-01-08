Райнхарт, Мартин Джонс и Хеллибак – звезды недели в НХЛ. Форвард «Флориды» набрал 6 очков в 3 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой признан голкипер « » , одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,68 шайбы и отражая 93,7% бросков.

Второй звездой стал вратарь « » , выигравший три игры из трех при одном шатауте, пропуская в среднем 0,66 шайбы и отражая 97,6% бросков.

Первой звездой назван нападающий «Флориды» , который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах.