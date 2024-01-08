Райнхарт, Мартин Джонс и Хеллибак – звезды недели в НХЛ. Форвард «Флориды» набрал 6 очков в 3 матчах

Теги рейтинги Торонто Флорида НХЛ Виннипег Мартин Джонс Сэм Райнхарт Коннор Хеллибак Хоккей

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,68 шайбы и отражая 93,7% бросков.

Второй звездой стал вратарь «Торонто» Мартин Джонс, выигравший три игры из трех при одном шатауте, пропуская в среднем 0,66 шайбы и отражая 97,6% бросков.

Первой звездой назван нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах.

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Главная звезда недели судя по всему Вильям Нюландер) Выбил страйк)
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