Вайсфельд о моменте перед голом «Металлурга» в ворота СКА: «Не вижу нарушения. Сергеев споткнулся о собственную клюшку»

Теги Металлург Мг СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Артем Сергеев Игорь Гераськин Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд заявил, что «Металлург» не нарушил правила перед голом в ворота СКА.

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

«Мне кажется, что там все очевидно: посмотрите видео в телеграм-канале комментатора КХЛ ТВ Владимира Гучека и вам сразу все станет понятно.

Защитник СКА Артем Сергеев споткнулся о собственную клюшку. Я нарушения правил в этом эпизоде не вижу», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме

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4 комментария
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Это вся страна видела, питерский балет уже давно всем надоел, даже ветеран Зарипов просил отдать этим балеринам кубок ещё когда🤣
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А вот лизуны видят .., сначала деньги, а потом нарушение
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Против народа попёр что-ли?
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Ответ Ми Ша
А вот лизуны видят .., сначала деньги, а потом нарушение
На то они и лизуны Роману же они тоже нужны.
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