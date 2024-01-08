Вайсфельд о моменте перед голом «Металлурга» в ворота СКА: «Не вижу нарушения. Сергеев споткнулся о собственную клюшку»

Леонид Вайсфельд заявил, что «Металлург» не нарушил правила перед голом в ворота СКА.

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

«Мне кажется, что там все очевидно: посмотрите видео в телеграм-канале комментатора КХЛ ТВ Владимира Гучека и вам сразу все станет понятно.

Защитник СКА Артем Сергеев споткнулся о собственную клюшку. Я нарушения правил в этом эпизоде не вижу», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме