Александр Юдин: «СКА давил весь матч с «Металлургом», но игру испортил гол в овертайме – явная блокировка Гераськина. Глава судейского департамента признает ошибку, если хватит духу»

Александр Юдин считает, что «Металлург» нарушил правила перед голом в ворота СКА.

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

«Долго выбирал, какой хоккей посмотреть сегодня: «Динамо» – «Спартак» или СКА с «Металлургом». Выбрал второй вариант и не пожалел.

СКА давил весь матч, «Магнитка» стала отвечать только в третьем периоде.

Матч испортил гол в овертайме. Гераськин забил после явной блокировки.

Я думаю, что если у руководителя судейского департамента хватит духу, то он публично признает ошибку арбитров», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме