Александр Юдин: «СКА давил весь матч с «Металлургом», но игру испортил гол в овертайме – явная блокировка Гераськина. Глава судейского департамента признает ошибку, если хватит духу»

Теги Металлург Мг СКА судьи видео Александр Юдин КХЛ Артем Сергеев Игорь Гераськин Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин считает, что «Металлург» нарушил правила перед голом в ворота СКА.

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

«Долго выбирал, какой хоккей посмотреть сегодня: «Динамо» – «Спартак» или СКА с «Металлургом». Выбрал второй вариант и не пожалел.

СКА давил весь матч, «Магнитка» стала отвечать только в третьем периоде.

Матч испортил гол в овертайме. Гераськин забил после явной блокировки.

Я думаю, что если у руководителя судейского департамента хватит духу, то он публично признает ошибку арбитров», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме

14 комментариев
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Не, ну ладно там Назаров нализывает или дед, но этот то куда? Не возьмут его на работу, без шансов же.
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«Игру испортил гол в овертайме»

Ну все, тогда все последующие забитые голы в ОТ против СКА нужно просто отменять😁 и не будет никаких подобных дискуссий хах
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Юдин, посмотри еще раз видео и признай ошибку.
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Ну, и где там нарушение?
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Разин : «Я не знаю кто такой Юдин».
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Ужас, как можно быть настолько тупым?)
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....лизнул.....для будущих перспектив....
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Юдин , ты лучше бы сказал РБ ,куда смотрели разинув рот ваши игроки при броске голевом Гераськина -они стояли у штанг своих ворот , как часовые ,а игрок Металлурга спокойно "расстреливал " их ворота !
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Игру выбрал и не пожалел... Я вот Динамо - Спартак смотрел, конечно на голы не такой как в прошлый раз матч, и Спартак проиграл к сожалению. Но всё такой же весёлый хоккей на события команды показали, чему остался доволен.
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Ответ Machine Head
Разин : «Я не знаю кто такой Юдин».
Сашу Юдина забыть невозможно,пару щелбанов даже сейчас и из памяти не сотрется никогда🤣
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Ответ Shaiba Bash
Ужас, как можно быть настолько тупым?)
А чему тут собсна удивляться, это одна шайка-лейка наяривающая великому тренеру
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Разнылись...)))
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Главнолиз не заставил себя долго ждать!Он с Назом как Чип и Дейл,всегда спешат на помощь
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