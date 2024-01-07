Александр Юдин: «СКА давил весь матч с «Металлургом», но игру испортил гол в овертайме – явная блокировка Гераськина. Глава судейского департамента признает ошибку, если хватит духу»
Александр Юдин считает, что «Металлург» нарушил правила перед голом в ворота СКА.
СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.
«Долго выбирал, какой хоккей посмотреть сегодня: «Динамо» – «Спартак» или СКА с «Металлургом». Выбрал второй вариант и не пожалел.
СКА давил весь матч, «Магнитка» стала отвечать только в третьем периоде.
Матч испортил гол в овертайме. Гераськин забил после явной блокировки.
Я думаю, что если у руководителя судейского департамента хватит духу, то он публично признает ошибку арбитров», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.
«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме
Ну все, тогда все последующие забитые голы в ОТ против СКА нужно просто отменять😁 и не будет никаких подобных дискуссий хах