Сергачев может вернуться в состав «Тампы» после перерыва на Рождество. Он пропустил 2 матча из-за травмы ноги

Михаил Сергачев может вернуться в состав «Тампы» после перерыва на Рождество.

Защитник пропустил 2 последних матча команды из-за травмы, полученной в игре против «Сент-Луиса» (6:1) в результате попадания шайбы в ногу.

Игрок помещен в обычный список травмированных и может быть включен в состав на следующий матч. «Лайтнинг» сыграют с «Флоридой» 27 декабря (28 декабря в 03:00 по московскому времени).

В воскресенье « » отправила в фарм-клуб защитника Шона Дэя. Это может обозначать, что Сергачев вернется после перерыва.

В текущем сезоне провел 33 матча и набрал 19 (2+17) очков при худшей в команде полезности «минус 15» и 22:55 в среднем на льду.

Он занимает 1-е место в команде по блокам (69) и 8-е – по силовым приемам (30), а также делит 4-е место по потерям (18).

Текущий сезон – первый для Сергачева по 8-летнему контракту с кэпхитом 8,5 миллиона долларов.