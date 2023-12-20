Сергачев получил травму ноги, блокируя бросок в матче с «Сент-Луисом»

Теги травмы Тампа-Бэй Сент-Луис НХЛ Джон Купер Михаил Сергачев Колтон Парайко Хоккей

Михаил Сергачев получил травму ноги, блокировав бросок в матче с «Сент-Луисом».

Защитник «Тампы» ушел со льда в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (6:1). 

Он получил травму в результате попадания шайбы в левую ногу после броска защитника Колтона Парайко. Больше россиянин на лед не выходил.

После игры Сергачев покинул арену в фиксирующем ботинке. Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сказал, что игрок пройдет обследование в среду.

В активе Михаила в этом сезоне 19 (2+17) очков в 33 играх при худшей в команде полезности «минус 15» и среднем времени на льду 22:55. 

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