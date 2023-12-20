Сергачев получил травму ноги, блокируя бросок в матче с «Сент-Луисом»
Михаил Сергачев получил травму ноги, блокировав бросок в матче с «Сент-Луисом».
Защитник «Тампы» ушел со льда в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (6:1).
Он получил травму в результате попадания шайбы в левую ногу после броска защитника Колтона Парайко. Больше россиянин на лед не выходил.
После игры Сергачев покинул арену в фиксирующем ботинке. Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сказал, что игрок пройдет обследование в среду.
В активе Михаила в этом сезоне 19 (2+17) очков в 33 играх при худшей в команде полезности «минус 15» и среднем времени на льду 22:55.