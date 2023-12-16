Сергачев о Стэмкосе: «Никто больше не скажет, что он не звезда. Стивен на высоте»

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Стивен Стэмкос Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев высоко отозвался о Стивене Стэмкосе.

Капитан «Тампы» сделал покер во вчерашнем выездном матче с «Эдмонтоном» (7:4).

«Никто больше не скажет, что он не звезда, он на высоте. Он набирает очки, забивает голы и приносит нам пользу. Но что самое главное – это то, насколько он важен в раздевалке», – сказал защитник «Тампы».

Стэмкос в этом сезоне забросил 14 шайб и отдал 16 передач в 28 матчах.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А разве кто-то раньше говорил, что Стэмкос не звезда?)
+3
0
+3
Ответ vzi
А разве кто-то раньше говорил, что Стэмкос не звезда?)
ну наверное может быть только Кожевников ;)
+3
0
+3
А разве дважды лучший снайпер НХЛ может быть не звездой ? Эх если -бы не травма !
+1
0
+1
Стэмкос вообще лучший в НХЛ, на мой взгляд.
0
0
0
Ответ vzi
А разве кто-то раньше говорил, что Стэмкос не звезда?)
И неоднократно! Вот последнее разоблачение)

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hockeyrandom/3208576.html
0
0
0
Ответ Александр Балабанов
И неоднократно! Вот последнее разоблачение) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hockeyrandom/3208576.html
Да это же Вардаша, давний поклонник Стэммера) кто же ему поверит?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий