Сергачев о Стэмкосе: «Никто больше не скажет, что он не звезда. Стивен на высоте»

Михаил Сергачев высоко отозвался о Стивене Стэмкосе.

Капитан «Тампы» сделал покер во вчерашнем выездном матче с «Эдмонтоном» (7:4).

«Никто больше не скажет, что он не звезда, он на высоте. Он набирает очки, забивает голы и приносит нам пользу. Но что самое главное – это то, насколько он важен в раздевалке», – сказал защитник «Тампы».

Стэмкос в этом сезоне забросил 14 шайб и отдал 16 передач в 28 матчах.