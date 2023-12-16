Сергачев о Стэмкосе: «Никто больше не скажет, что он не звезда. Стивен на высоте»
Михаил Сергачев высоко отозвался о Стивене Стэмкосе.
Капитан «Тампы» сделал покер во вчерашнем выездном матче с «Эдмонтоном» (7:4).
«Никто больше не скажет, что он не звезда, он на высоте. Он набирает очки, забивает голы и приносит нам пользу. Но что самое главное – это то, насколько он важен в раздевалке», – сказал защитник «Тампы».
Стэмкос в этом сезоне забросил 14 шайб и отдал 16 передач в 28 матчах.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hockeyrandom/3208576.html