Голышев об «Автомобилисте»: «У нас не было никакой депрессии. Об отставке Заварухина разговоров не было, даже не думали об этом»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Ник Эберт Анатолий Голышев Спорт-Экспресс Хоккей

Анатолий Голышев высказался о ситуации в «Автомобилисте».

Команда одержала 8 побед в последних 11 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции с 59 очками в 50 играх. 

– Как у вас настроение в команде? Такое впечатление, что оно начало улучшаться после победы над «Ак Барсом».

– Мы выиграли дома у СКА, потому у «Салавата», потом была пауза. И дальше поперли.

– Надолго ли вы ушли из депрессии?

– У нас не было никакой депрессии. Перед паузой на Матч звезд и Кубок Первого канала мы отдали все силы, во время перерыва набрались эмоций, у нас было четыре выходных. Кто-то съездил отдохнуть, кто-то провел время с семьей. Отдохнули друг от друга, потом хорошо поработали, сплотились командой, погуляли на корпоративе, опять поработали и снова к играм.

– Расскажите поподробнее про корпоратив. В какой момент перестали понимать, где находитесь?

– Всегда контролировали себя. Выпили по паре бокалов шампанского и разошлись. Встретили новый год и еще набрались позитивных эмоций.

– Надолго ли это?

– Будем стараться поддерживать эту атмосферу, надеюсь, с ней пройдем далеко. Перед матчем с «Куньлунем» в Мытищах, который мы проиграли по всем статьям, очень хорошо выглядели в Казани. Я уже тогда подумал, что наконец-то ребята с небольшим опытом поймут, что они могут играть с любой командой, появится уверенность.

– Я слышал, что ключевым стал момент, когда кто-то из начальства пошел в раздевалку и сказал, что главного тренера Завархуина мы не уволим. И вы поняли, что ждать этого нелепо, так как ничего не изменится и надо идти дальше с этим тренерским штабом.

– Таких разговоров не было, мы об этом даже не думали. Конечно, мы все читаем прессу. Но у прессы такая работа. Я уже сказал: после паузы мы идем в гору, большинство наконец-то заработало, вернулся Эберт, у парней появилась уверенность. Надо постараться это не сломать, поддерживать, – сказал форвард клуба из Екатеринбурга. 

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