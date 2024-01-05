Заварухин о 4:1 с «Сочи»: «Аликин вытаскивал опасные моменты, держал «Автомобилист» в игре. Команда была заряжена»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Сочи Евгений Аликин Брукс Мэйсек Хоккей

Николай Заварухин отметил правильное отношение «Автомобилиста» к игре с «Сочи».

– В первом периоде где-то допускали ошибки, были удаления, здорово сыграла бригада меньшинства, как и в третьем периоде, где выстояли 3 на 5.

Отдельное спасибо Женьке Аликину: он вытаскивал опасные моменты, держал нас в игре, заслуживал сухарь. Во втором периоде здорово забил гол на пересменке Брукс Мэйсек, сыграло большинство сегодня. Немножко не хватило до нуля, а так вся команда вышла, выполнила установку за игру, спасибо им за это.

– Игра была сделана во втором периоде?

– Мы и в начале чемпионате акцентировали внимание на том, что во втором периоде своя лавка, чтобы делали наложения. Где-то получалось, а где-то – нет.

Вся команда профессионально отнеслась, были заряжены, хорошее движение, как и в матче с «Трактором», делали свою работу, – сказал главный тренер «Автомобилиста» после победы со счетом 4:1.

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2 комментария
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жаль конечно,что не дали Жене на 0 сыграть,ошиблись при выходе из зоны,а так молодцы на классе,ну и Брукса с Хет триком.
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