Заварухин о 4:1 с «Сочи»: «Аликин вытаскивал опасные моменты, держал «Автомобилист» в игре. Команда была заряжена»

Николай Заварухин отметил правильное отношение «Автомобилиста» к игре с «Сочи».

– В первом периоде где-то допускали ошибки, были удаления, здорово сыграла бригада меньшинства, как и в третьем периоде, где выстояли 3 на 5.

Отдельное спасибо Женьке Аликину: он вытаскивал опасные моменты, держал нас в игре, заслуживал сухарь. Во втором периоде здорово забил гол на пересменке , сыграло большинство сегодня. Немножко не хватило до нуля, а так вся команда вышла, выполнила установку за игру, спасибо им за это.

– Игра была сделана во втором периоде?

– Мы и в начале чемпионате акцентировали внимание на том, что во втором периоде своя лавка, чтобы делали наложения. Где-то получалось, а где-то – нет.

Вся команда профессионально отнеслась, были заряжены, хорошее движение, как и в матче с «Трактором», делали свою работу, – сказал главный тренер « » после победы со счетом 4:1.