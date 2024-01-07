Никитин о том, что «Локомотив» не гонится за атакующим хоккеем: «Играем в тот, в который верим. Делаем что умеем»

Игорь Никитин подвел итоги матча с «Трактором» (3:1).

– Всех с праздником. Игра получилась разная. В первом периоде втягивались, второй провели хорошо и за счет этого выиграли. В третьем Исаев нам помог. Готовимся дальше.

– Почему все-таки получилась такая разная игра, и за счет чего удалось добавить во втором периоде?

– По московскому времени мы достаточно рано играли. Втягивались. Я бы не сказал, что в первом периоде мы действовали плохо. Просто недостаточно плотно и позволяли шайбу контролировать «Трактору». Во втором периоде скорректировали. Есть у парней определенные правила игры во вторых периодах. Их придерживались, забили хорошие голы.

– «Локомотив» лучше всех на Западе играет против Востока, набрав 80% очков. Сказывается то, что в отличии от других клубов вы не гонитесь за атакующим хоккеем?

– Не знаю, как другие клубы, но мы играем в тот хоккей, в который мы верим. Делаем то, что умеем. Что касается этих разговоров, то не обращаем на них внимание. Мы уверены в себе, – сказал тренер «Локомотива».