Никитин о 2:1 со СКА: «Локо» выиграл на характере. Длинная смена во 2-м периоде – ключевой момент»
Игорь Никитин заявил, что характер «Локомотива» помог обыграть СКА (2:1).
– На характере парни выиграли. Были моменты, когда на себя поймали много бросков. Играли против хорошей команды, у которой достаточно мастерства. Без этого такого соперника не обыграть.
Соглашусь, что эта длинная наша смена [во втором периоде] – ключевой момент. Молодые парни оказались на площадке в течение четырех минут. Боевое крещение для Бута и Акмальдинова. Они не дрогнули.
Самое главное – они не боятся, что что-то может случиться. Поэтому им и воздалось. Затем взрослые ребята реализовали свой шанс. Я думаю, это пойдет на пользу молодым парням.
– Готовили Исаева под СКА?
– Были новогодние праздники, все отдыхали. С «Барысом» дали шанс парням, кто мало играл. Здесь подоплеки не было, но, с другой стороны, все очень логично, – заявил главный тренер «Локомотива».
просто хоккей Никитина не позволяет раскрыть атакующий потенциал игроков, взять того же Елесина - на последнем КПК это был совсем другой игрок.
так же и многие другие, уходя из Локомотива, раскрываются, а приходя - тускнеют, такая модель игры.