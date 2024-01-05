Никитин о 2:1 со СКА: «Локо» выиграл на характере. Длинная смена во 2-м периоде – ключевой момент»

Теги Локомотив СКА Игорь Никитин КХЛ Рауль Акмальдинов Даниил Бут Хоккей

Игорь Никитин заявил, что характер «Локомотива» помог обыграть СКА (2:1).

– На характере парни выиграли. Были моменты, когда на себя поймали много бросков. Играли против хорошей команды, у которой достаточно мастерства. Без этого такого соперника не обыграть.

Соглашусь, что эта длинная наша смена [во втором периоде] – ключевой момент. Молодые парни оказались на площадке в течение четырех минут. Боевое крещение для Бута и Акмальдинова. Они не дрогнули.

Самое главное – они не боятся, что что-то может случиться. Поэтому им и воздалось. Затем взрослые ребята реализовали свой шанс. Я думаю, это пойдет на пользу молодым парням.

– Готовили Исаева под СКА?

– Были новогодние праздники, все отдыхали. С «Барысом» дали шанс парням, кто мало играл. Здесь подоплеки не было, но, с другой стороны, все очень логично, – заявил главный тренер «Локомотива».

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3 комментария
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Ответ Demedieu
Никитин лучший тренер на данный момент. Да, хоккей не зрелищный и не самый смотрибельный, но с достаточно средним составом, где при этом много молодёжи ведет команду на 1 месте в лиге. Мои аплодисменты тренеру.
это обман зрения, по уровню мастерства (да и по суммам контрактов) этот состав в топ-5 лиги.
просто хоккей Никитина не позволяет раскрыть атакующий потенциал игроков, взять того же Елесина - на последнем КПК это был совсем другой игрок.
так же и многие другие, уходя из Локомотива, раскрываются, а приходя - тускнеют, такая модель игры.
+1
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+1
Никитин лучший тренер на данный момент. Да, хоккей не зрелищный и не самый смотрибельный, но с достаточно средним составом, где при этом много молодёжи ведет команду на 1 месте в лиге. Мои аплодисменты тренеру.
+1
-1
0
Ответ цэсемьэр
это обман зрения, по уровню мастерства (да и по суммам контрактов) этот состав в топ-5 лиги. просто хоккей Никитина не позволяет раскрыть атакующий потенциал игроков, взять того же Елесина - на последнем КПК это был совсем другой игрок. так же и многие другие, уходя из Локомотива, раскрываются, а приходя - тускнеют, такая модель игры.
обман зрения в том, что у Локомотива три игрока с зп 80-90 млн, остальные на минималках по 20-30 млн. по мастерству там нет суперзвезд, как у клубов в топ 5, может быть только Шалунов. средний возраст один самых низких в лиге, поэтому про бюджет и мастерство топ 5 я бы не говорил. легионеров кроме Герната нет. 70% состава свои воспитанники из ярославской и рыбинской школ. тренерский талант держать команду в лидерах.
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