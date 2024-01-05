Никитин о 2:1 со СКА: «Локо» выиграл на характере. Длинная смена во 2-м периоде – ключевой момент»

Игорь Никитин заявил, что характер «Локомотива» помог обыграть СКА (2:1).

– На характере парни выиграли. Были моменты, когда на себя поймали много бросков. Играли против хорошей команды, у которой достаточно мастерства. Без этого такого соперника не обыграть.

Соглашусь, что эта длинная наша смена [во втором периоде] – ключевой момент. Молодые парни оказались на площадке в течение четырех минут. Боевое крещение для и . Они не дрогнули.

Самое главное – они не боятся, что что-то может случиться. Поэтому им и воздалось. Затем взрослые ребята реализовали свой шанс. Я думаю, это пойдет на пользу молодым парням.

– Готовили Исаева под ?

– Были новогодние праздники, все отдыхали. С «Барысом» дали шанс парням, кто мало играл. Здесь подоплеки не было, но, с другой стороны, все очень логично, – заявил главный тренер « ».