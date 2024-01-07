Установлен рекорд посещаемости женского хоккея – 13316 зрителей на игре «Миннесоты» и «Монреаля»

Теги болельщики женский хоккей PWHL Хоккей

Установлен рекорд посещаемости женского хоккея.

Матч Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) между «Миннесотой» и «Монреалем» посетили 13316 зрителей.

Впервые в истории на женский хоккейный матч пришли более 10 тысяч человек. На игре, таким образом, был установлен рекорд посещаемости в истории женского хоккея.

Предыдущий рекорд – 8318 зрителей –  был установлен на этой неделе на матче PWHL между «Оттавой» и «Монреалем» (2:3 ОТ).

До создания североамериканской лиги рекорд принадлежал матчу чемпионата Швеции «Брюнес» – «Лулео» в сезоне-2021/22, тогда встречу на арене смотрели 7765 человек.

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