Быков об отстранении России: «Плакаться в уголке – не думаю, что это наш принцип. Нужно искать решения, чтобы ребята, подвергшиеся дискриминации, могли продолжать развитие»

Вячеслав Быков высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Согласны, что нынешнее молодое поколение игроков многое теряет? По сути, людям запретили играть на чемпионатах мира и других крупных стартах. Как все это наверстывать?

– С одной стороны, обидно и жалко ребят, что молодое поколение сейчас не может сравнить свой потенциал с молодежью и с потенциалом западных стран. Но плакаться в уголке – не думаю, что это наш принцип.

Нужно искать решения, для этого есть крупные чиновники от спорта и хоккейной федерации. Люди, которые должны искать возможность, чтобы молодежь, все наши ребята и спортсмены, которые подверглись этой дискриминации, могли продолжать свое развитие.

Здесь важно подчеркнуть, что речь про все сборные – нет никаких различий ни по возрасту, ни по полу. Женские, мужские, молодежные сборные России, – все равны, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.