Быков об отстранении России: «Плакаться в уголке – не думаю, что это наш принцип. Нужно искать решения, чтобы ребята, подвергшиеся дискриминации, могли продолжать развитие»

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Вячеслав Быков высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24. 

– Согласны, что нынешнее молодое поколение игроков многое теряет? По сути, людям запретили играть на чемпионатах мира и других крупных стартах. Как все это наверстывать?

– С одной стороны, обидно и жалко ребят, что молодое поколение сейчас не может сравнить свой потенциал с молодежью и с потенциалом западных стран. Но плакаться в уголке – не думаю, что это наш принцип.

Нужно искать решения, для этого есть крупные чиновники от спорта и хоккейной федерации. Люди, которые должны искать возможность, чтобы молодежь, все наши ребята и спортсмены, которые подверглись этой дискриминации, могли продолжать свое развитие.

Здесь важно подчеркнуть, что речь про все сборные – нет никаких различий ни по возрасту, ни по полу. Женские, мужские, молодежные сборные России, – все равны, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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5 комментариев
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Всех на СВО пусть быстрее там заканчивают и по логике всех чинуш нас сразу везде ждут
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О, эти знаменитые уголки Лозанны, Цюриха, Женевы. Конечно же, они не для слез, ребята. Кто там будет, не плачьте, пжл.
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Рассказывает нам человек с паспортом Швейцарии и дети его граждане Швейцарии
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Не просто так этот Быков без работы столько лет в России
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Самое лучшее решение уехать в Штаты и Канаду, ну или в Европу
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