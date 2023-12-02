Фануза Кадирова мечтает об «Ак Барсе»: «Оказаться в команде на один день – просто сказка. Не хватает внимания мужского хоккея – в Канаде и США это выглядит иначе»

Фануза Кадирова рассказала о мечте оказаться в «Ак Барсе».

– Мы помним, как в НХЛ в выставочном матче за «Тампу» сыграла женщина‑вратарь. А у вас есть мечта сыграть в летнем предсезонном турнире за «Ак Барс»?

– Если честно, то нам этого очень не хватает!

Я говорю о внимании со стороны мужского хоккея. Я знаю, что в Канаде и США это выглядит иначе. Там игроки из мужского и женского хоккея даже дружат, а мы от этого далеки.

– Подписал бы с вами «Ак Барс» контракт на один день.

– Моя мечта, реально. Я сама из Казани, за «Ак Барс» болею, хожу на матчи. Оказаться в команде на один день – это просто сказка.

Понятно, что уровень мужского хоккея заметно выше.

Но в рамках выставочного матча это можно сделать, чтобы привлечь еще больше внимания к хоккею, – сказала хоккеистка «Динамо-Нева» Фануза Кадирова.