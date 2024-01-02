2537 зрителей посетили 1-й матч в истории новой женской лиги Северной Америки.

«Торонто» дома уступил «Нью-Йорку» – 0:4. Матч проходил на катке Mattamy Athletic Centre, вместимость которого в хоккейной конфигурации составляет около 2600 зрителей.

Запуск новой лиги PWHL стал последним этапом преодоления раскола в профессиональном женском хоккее Северной Америки.

Он произошел в 2019 году, когда после распада Канадской женской хоккейной лиги была образована Ассоциация профессиональных хоккеисток (PWHPA), включившая в свой состав большинство сильнейших игроков из женских сборных Канады и США.

Члены PWHPA отказались играть за клубы женской НХЛ (NWHL), которая позже была переименована в PHF. В июне PHF была выкуплена структурами владельца клуба MLB «Лос-Анджелес Доджерс» Марка Уолтера и бывшей теннисистки Билли Джинг Кинг, после чего прекратила деятельность.

В состав новой лиги вошли 6 команд, из них 3 представляют Канаду («Торонто», «Монреаль», «Оттава»), 3 – США («Нью-Йорк», «Бостон», «Миннесота»). В первом сезоне каждая команда проведет 24 игры в рамках регулярного чемпионата.