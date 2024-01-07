Ларионов про 2:5 с минским «Динамо»: «Соперник больше хотел победить. «Торпедо» не показало желаемой игры»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:5).

«Во-первых, всех любителей хоккея – с Рождеством, с праздником. Всем – здоровья, благополучия, мирного неба над головой, согласия и любви. По игре – соперника с победой. К сожалению, большому сожалению, мы не показали той игры, которую хотели показать, и соперник больше хотел победить.

В этом плане – их с победой, а нашей команде предстоит обдумать следующие ходы: что мы можем поменять, что мы можем улучшить, добавить. Поражения обычно живут один день.

Завтра – новый день, следующая игра – во вторник, поэтому необходимо встряхнуться, посмотреть на себя в зеркало. Каждому игроку, и в то же время, тренерскому штабу. Для того чтобы понять, как мы можем улучшить те аспекты игры, которых нам сегодня не хватило», – сказал тренер «Торпедо».

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3 комментария
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Желаю Торпедо красивой, быстрой игры и больше побед!!!
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В Рождество игра не удалась… Будем делать выводы и двигаться дальше! Верим в команду!
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тот момент когда Веряев лучший на площадке...
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