Ларионов об Атанасове: «Ожидаемое возвращение на лед – 4-6 недель»

Василий Атанасов вернется на лед после травмы в конце февраля.

Об этом сообщил главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов.

Нападающий «Торпедо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

В первом периоде Василий Атанасов столкнулся с нападающим «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу. Вон упал на Атанасова сверху. Василий долго лежал на льду и держался за колено.

Ранее стало известно, что Атанасов избежал серьезной травмы.

«Скажу честно, новость не самая плохая. Ожидаемое возвращение на лед – 4-6 недель. Небольшое повреждение связок, небольшая трещина, но знаю, что парень гибкий, профессиональный.

С нашими медиками, я думаю, восстановление пройдет успешно. Ожидаем его на льду, наверное, в конце февраля, – сказал Ларионов в интервью, видеозапись которого опубликована на сайте КХЛ.