Атанасов избежал разрыва крестообразных связок и может вернуться до конца регулярки
Форвард «Торпедо» Василий Атанасов избежал тяжелой травмы.
Нападающий «Торпедо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).
В первом периоде Василий Атанасов столкнулся с нападающим «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу. Вон упал на Атанасова сверху. Василий долго лежал на льду и держался за колено.
По данным «Спорт-Экспресса», Атанасов избежал разрыва крестообразных связок. Василий должен вернуться в строй до окончания регулярного чемпионата.