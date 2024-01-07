Атанасов избежал разрыва крестообразных связок и может вернуться до конца регулярки

Форвард «Торпедо» Василий Атанасов избежал тяжелой травмы.

Нападающий «Торпедо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

В первом периоде Василий Атанасов столкнулся с нападающим «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу. Вон упал на Атанасова сверху. Василий долго лежал на льду и держался за колено.

По данным «Спорт-Экспресса», Атанасов избежал разрыва крестообразных связок. Василий должен вернуться в строй до окончания регулярного чемпионата.