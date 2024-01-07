Атанасов избежал разрыва крестообразных связок и может вернуться до конца регулярки

Теги Торпедо травмы КХЛ Спорт-Экспресс Василий Атанасов Хоккей

Форвард «Торпедо» Василий Атанасов избежал тяжелой травмы.

Нападающий «Торпедо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

В первом периоде Василий Атанасов столкнулся с нападающим «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу. Вон упал на Атанасова сверху. Василий долго лежал на льду и держался за колено.

По данным «Спорт-Экспресса», Атанасов избежал разрыва крестообразных связок. Василий должен вернуться в строй до окончания регулярного чемпионата.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучшая новость за сегодня!
+8
0
+8
Хорошая новость! Удачи молодому таланту и одному из ключевых игроков в системе Профессора! Здоровья!💪🙏
+5
0
+5
🙏🙏🙏
0
0
0
Здоровья тебе Ананасик
0
0
0
это очень ОТЛИЧНО
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий