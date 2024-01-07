Капитан «Куньлуня» Йип: «Наша команда развивает китайских хоккеистов, но вместе с этим мы хотим побеждать и попасть в плей-офф КХЛ»

Теги КХЛ Брэндон Йип Куньлунь Ред Стар Хоккей

Капитан «Куньлуня» рассказал о целях команды.

– Скоро многим ребятам из команды предстоит олимпийская квалификация. Какая атмосфера царит в коллективе?

– Сейчас мы целиком и полностью сфокусированы на выступлениях за «Куньлунь». Мы хотим попасть в плей-офф, это наша цель. Нужно устранить недостатки в нашей игре. Время уходит, нам нужно догонять минское «Динамо».

– Многие говорят, что у «Куньлуня» нет целей в КХЛ, кроме подготовки игроков для сборной Китая. Как в команде реагируют на эти разговоры?

– Конечно, в Китае есть программа развития хоккея. Но сейчас мы играем за «Куньлунь» в КХЛ. Наша команда развивает китайских хоккеистов, но вместе с этим мы хотим побеждать и попасть в плей-офф. В этом и состоит наша главная цель, – сказал Брэндон Йип.

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