КХЛ оштрафовала Йипа. Форвард «Куньлуня» начал драку с Панюковым в игре с «Авангардом»

Теги Авангард видео КХЛ Брэндон Йип Куньлунь Ред Стар Кирилл Панюков Хоккей

КХЛ оштрафовала Брэндона Йипа.

Нападающий «Куньлуня» начал драку с форвардом «Авангарда» Кириллом Панюковым по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Йипа по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.

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