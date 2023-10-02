КХЛ оштрафовала Йипа. Форвард «Куньлуня» начал драку с Панюковым в игре с «Авангардом»

КХЛ оштрафовала Брэндона Йипа.

Нападающий « » начал драку с форвардом « » по ходу игры Фонбет чемпионата .

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.