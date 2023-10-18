Йип о сборной Китая на Кубке Первого канала: «Не знаю, что будет с составом. Возможно, привлекут китайцев, чтобы немного снять нагрузку с «Куньлуня»

Теги Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею Брэндон Йип Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Брэндон Йип высказался о составе сборной Китая на Кубке Первого канала.

«Не знаю, что будет с составом сборной Китая на Кубок Первого канала. Возможно, на турнир привлекут китайских игроков, чтобы немного снять с нас нагрузку.

Действительно, очень много матчей, расписание тяжелое. Но скоро должно стать полегче», – сказал капитан «Куньлуня». 

Китайский клуб провел больше всех матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ на данный момент – 22. С 14 очками «драконы» занимают 10-е место в Западной конференции. 

Почему «Куньлунь» играет больше, чем любой клуб КХЛ? Объясняем логику сурового календаря

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий