Йип о сборной Китая на Кубке Первого канала: «Не знаю, что будет с составом. Возможно, привлекут китайцев, чтобы немного снять нагрузку с «Куньлуня»
Брэндон Йип высказался о составе сборной Китая на Кубке Первого канала.
«Не знаю, что будет с составом сборной Китая на Кубок Первого канала. Возможно, на турнир привлекут китайских игроков, чтобы немного снять с нас нагрузку.
Действительно, очень много матчей, расписание тяжелое. Но скоро должно стать полегче», – сказал капитан «Куньлуня».
Китайский клуб провел больше всех матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ на данный момент – 22. С 14 очками «драконы» занимают 10-е место в Западной конференции.
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