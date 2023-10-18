Йип о сборной Китая на Кубке Первого канала: «Не знаю, что будет с составом. Возможно, привлекут китайцев, чтобы немного снять нагрузку с «Куньлуня»

Брэндон Йип высказался о составе сборной Китая на Кубке Первого канала.

«Не знаю, что будет с составом сборной на . Возможно, на турнир привлекут китайских игроков, чтобы немного снять с нас нагрузку.

Действительно, очень много матчей, расписание тяжелое. Но скоро должно стать полегче», – сказал капитан « ».

Китайский клуб провел больше всех матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ на данный момент – 22. С 14 очками «драконы» занимают 10-е место в Западной конференции.

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