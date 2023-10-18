Брэндон Йип: «Москва пропитана историей. Кремль, Красная площадь – это все очень круто и красиво. Обожаю различные стили русской архитектуры»

Брэндон Йип поделился впечатлениями от Шанхая, Пекина и Москвы.

«Китай для канадца – не как другая планета, я думал, различий будет больше. Мы же сначала были в Шанхае, а это такой интернациональный торговый город, очень вестернизированный. Многие там говорят на английском, рестораны всех кухонь мира, как дома.

Я думал, придется дольше ко всему привыкать, но все оказалось проще.

Что поразило в Китае? Народу там, конечно, – с ума сойти! В Шанхае столько людей, я к такому точно не привык. И в Пекине было круто посмотреть на достопримечательности, исторические места – Великую китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь, прикоснуться к истории Китая. Все это просто дух захватывает.

От Москвы впечатления похожие, она тоже вся пропитана историей. Кремль, Красная площадь – это все очень круто и красиво. Всем в команде нравится Москва, очень динамичный и густонаселенный город, море шикарных ресторанов.

Прекрасный, красивейший город, я обожаю различные стили русской архитектуры. И погода в этом году шепчет. Сейчас уже похолодало, но в этом году очень много солнца»,– сказал нападающий «Куньлуня» Брэндон Йип.