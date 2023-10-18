Брэндон Йип: «Москва пропитана историей. Кремль, Красная площадь – это все очень круто и красиво. Обожаю различные стили русской архитектуры»

Теги КХЛ Брэндон Йип Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Брэндон Йип поделился впечатлениями от Шанхая, Пекина и Москвы.

«Китай для канадца – не как другая планета, я думал, различий будет больше. Мы же сначала были в Шанхае, а это такой интернациональный торговый город, очень вестернизированный. Многие там говорят на английском, рестораны всех кухонь мира, как дома.

Я думал, придется дольше ко всему привыкать, но все оказалось проще.

Что поразило в Китае? Народу там, конечно, – с ума сойти! В Шанхае столько людей, я к такому точно не привык. И в Пекине было круто посмотреть на достопримечательности, исторические места – Великую китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь, прикоснуться к истории Китая. Все это просто дух захватывает.

От Москвы впечатления похожие, она тоже вся пропитана историей. Кремль, Красная площадь – это все очень круто и красиво. Всем в команде нравится Москва, очень динамичный и густонаселенный город, море шикарных ресторанов.

Прекрасный, красивейший город, я обожаю различные стили русской архитектуры. И погода в этом году шепчет. Сейчас уже похолодало, но в этом году очень много солнца»,– сказал нападающий «Куньлуня» Брэндон Йип.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ryan T.
Сколько раз был в Москве. Вот не было НИКАКОГО ощущения истории города. Настолько из великого города сделали за последние 25 лет какой-то винегрет! Повсеместное соседство несовместимого.
Остатки исторической застройки Москвы сровняли с землёй в 90-е. Все знаменитые купеческие доходные дома, церкви и пр. Я уж не говорю про тотальный снос при большевиках в 30-е годы.
В общем историческую Москву мы потеряли. И не вчера...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий