Гендиректор «Салавата» о вратарской бригаде на следующий сезон: «Самонов будет первым, Вязовой - бэкапом»

Теги Салават Юлаев КХЛ Александр Самонов Ринат Баширов Семен Вязовой Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о вратарской позиции.

– Какой вы видите вратарскую бригаду на следующий сезон?

– Самонов будет первым вратарем. Думаю, Семен Вязовой будет бэкапом, я с ним разговаривал по итогам пребывания в команде. Видно, что ему было полезно побыть в основной команде. Думаем, к началу следующего сезона мы получим готового вратаря.

– Есть ли возможность вынести на обсуждение в КХЛ отменить правило третьего вратаря?

– Мы говорили о многом, в том числе о лимитчиках. Пока дискуссий по этому поводу нет. Не думаю, что эта тема в ближайшее время будет подниматься. Возможно, обсудим это в конце сезона, такие предложения мы делали, – сказал Ринат Баширов.

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