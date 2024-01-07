Гендиректор «Салавата» о вратарской бригаде на следующий сезон: «Самонов будет первым, Вязовой - бэкапом»
Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о вратарской позиции.
– Какой вы видите вратарскую бригаду на следующий сезон?
– Самонов будет первым вратарем. Думаю, Семен Вязовой будет бэкапом, я с ним разговаривал по итогам пребывания в команде. Видно, что ему было полезно побыть в основной команде. Думаем, к началу следующего сезона мы получим готового вратаря.
– Есть ли возможность вынести на обсуждение в КХЛ отменить правило третьего вратаря?
– Мы говорили о многом, в том числе о лимитчиках. Пока дискуссий по этому поводу нет. Не думаю, что эта тема в ближайшее время будет подниматься. Возможно, обсудим это в конце сезона, такие предложения мы делали, – сказал Ринат Баширов.