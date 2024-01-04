Гендиректор «Салавата» о селекции: «С некоторыми сильными легионерами уже обозначали сумму контракта, но они меняли решение. Только чисто политические причины»

Ринат Баширов поделился мнением о переговорах с иностранными игроками.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» ответил, чему клуб научила история с нападающим Джошом Хо-Сэнгом.

«История с Хо-Сэнгом находится в той же парадигме, что и с другими иностранцами, которые к нам не приехали.

Мы с некоторыми уже обозначали сумму контракта, но в последний момент они меняли решение. Причем это были сильные легионеры.

Мы сожалеем, что они к нам не попали, но здесь были только чисто политические причины.

Несостоявшиеся сделки научили только одному – пока нет подписи легионера в контракте, нельзя расслабляться и считать вопрос решенным.

Надо продолжать работу по поиску других вариантов. Устные договоренности ничего не значат», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.